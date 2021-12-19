Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus'un Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararına Beşiktaş cephesi isyan etti.
Sağ kanattan Osayi-Samuel ceza sahasına sokulmak isterken top savunmadan sekip yükseklik kazandı. Larin ve Rossi bu topa doğru hamle yaptı. Hakem topun Larin'in eline çarptığını gerekçe göstererek penaltı noktasını gösterdi. Mesut Özil'in kullandığı penaltı vuruşu golle sonuçlanırken siyah-beyazlı taraftarlar Fırat Aydınus'a sosyal medyada sert tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Dev derbide Beşiktaşlılara saç baş yolduran an! Fırat Aydınus'a öfkeleri çok büyük - Son Dakika Spor