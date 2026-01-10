Dev finale damga vuran pozisyon

Süper Kupa finalinde Galatasaray– Fenerbahçe derbisinin henüz 4. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Fenerbahçe atağında Kerem, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve şut açısı aradı. Bu sırada top savunmadan döndü.
Dönen topun ardından yaşanan karambolde topun Lemina'dan sekmesi sonrası Fenerbahçeli oyuncular, elle oynama iddiasıyla hakeme penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem düdüğünü çalmadı ve oyunun sürmesini istedi.
Pozisyonun devamında topu kontrol eden Duran, sol çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu gönderdi. Galatasaray kalecisi Günay, tehlikeyi önleyerek topu kornere çeldi.
Hakemin oyunu devam ettirmesi sonrası Fenerbahçe cephesinde itirazlar sürerken, tribünlerden de karara yönelik tepkiler yükseldi. Tartışmalı an, sosyal medyada da kısa sürede gündeme oturdu.
