Dev finale damga vuran pozisyon

10.01.2026 19:04
Süper Kupa finalinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 4. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçeli futbolcular, topun Lemina'dan sekmesi sonrası elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Duran'ın şutunu kaleci Günay kornere çeldi. Bu durum hem sahada hem de tribünlerde tepki çekti.

Süper Kupa finalinde Galatasaray– Fenerbahçe derbisinin henüz 4. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

4. DAKİKADA CEZA SAHASINDA PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 4. dakikasında Fenerbahçe atağında Kerem, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve şut açısı aradı. Bu sırada top savunmadan döndü.

Dönen topun ardından yaşanan karambolde topun Lemina'dan sekmesi sonrası Fenerbahçeli oyuncular, elle oynama iddiasıyla hakeme penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem düdüğünü çalmadı ve oyunun sürmesini istedi.

DURAN VURDU, GÜNAY KORNERE ÇELDİ

Pozisyonun devamında topu kontrol eden Duran, sol çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu gönderdi. Galatasaray kalecisi Günay, tehlikeyi önleyerek topu kornere çeldi.

TRİBÜNLERDE TEPKİ, SAHADA İTİRAZ

Hakemin oyunu devam ettirmesi sonrası Fenerbahçe cephesinde itirazlar sürerken, tribünlerden de karara yönelik tepkiler yükseldi. Tartışmalı an, sosyal medyada da kısa sürede gündeme oturdu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Adem Kaçar Adem Kaçar:
    buna penaltı diyen biri ile futbol konuşmayın 13 34 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    alışmışlar bedavaya. kupaya bedavadan kaytıldıklarından belli 0 1 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    kendi oyuncundan ele gelen top ( el doğal konumda) penaltı olmaz. Kural bu, boşuna tartışıp , birbirinizi yormayın. 0 0 Yanıtla
  • Caner atalay Caner atalay:
    kendi adamdan gelen top ne ara penaltı oldu futbol cahillerin Halil meler direk gidin başımdan dedi hiç gelmeyin dedi o itirazlara nasıl kart çıkmaz 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
