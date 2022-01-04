Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan art arda koronavirüs haberleri geldi

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Yarın akşam Katar'da oynanacak Süper Kupa finali öncesinde koronavirüs haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Antalyaspor 1 testi pozitif çıkan futbolcu ve temaslı olan 3 oyuncunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

GHEZZAL DA GİTTİ

Beşiktaş'ta Necip, Can, Güven, Salih ve Serdar'ın ardından Ghezzal da kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş'ta kadrodan çıkan futbolcuların sayısı 6'yı buldu. Kupanın oynanıp oynanmayacağıyla ilgili endişeler arttı.