Yarın akşam Katar'da oynanacak Süper Kupa finali öncesinde koronavirüs haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Antalyaspor 1 testi pozitif çıkan futbolcu ve temaslı olan 3 oyuncunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ta Necip, Can, Güven, Salih ve Serdar'ın ardından Ghezzal da kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş'ta kadrodan çıkan futbolcuların sayısı 6'yı buldu. Kupanın oynanıp oynanmayacağıyla ilgili endişeler arttı.
Son Dakika › Spor › Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan art arda koronavirüs haberleri geldi - Son Dakika Spor