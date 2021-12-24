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Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı

24.12.2021 00:23
Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı

Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı. Lazio'nun Galatasaray forması giyen Van Aanholt'u transfer etmek istediği ve Kosovalı golcüyü takasta kullanabileceği öğrenildi.

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken İtalya'dan gelen bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

LAZIO'NUN İLK HEDEFİ KURZAWA

Fanatik'in La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre, Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, ara transfer döneminde kadroya sol bek takviyesi yapılmasını istiyor. Lazio'nun transferde ilk hedefi PSG forması giyen Layvin Kurzawa. Ancak futbolcunun yüksek maaşı engel oluşturuyor.

MURİQİ, İSTANBUL'A GELDİ

İtalyan ekibinin bir diğer adayı ise Galatasaray'da oynayan 31 yaşındaki Hollandalı Patrick van Aanholt. Lazio, van Aanholt için, takımda süre almakta zorlanan ve ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'i sarı-kırmızılı ekibe teklif edebilir. Kosovalı forvet bugün İstanbul'a geldi. Muriqi'in transfer için mi, tatil için mi geldiği henüz netlik kazanmadı.

Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı

Vedat Muriqi, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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