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Dev tesiste ilk antrenman, ilk heyecan - Son Dakika

Dev tesiste ilk antrenman, ilk heyecan

24.12.2021 12:35
Dev tesiste ilk antrenman, ilk heyecan

Osmangazi Belediyesi tarafından Türk sporuna kazandırılan uluslararası standartlardaki Osmangazi Atletizm Salonu, sporculara ilk kez kapılarını açtı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Türk sporuna kazandırılan uluslararası standartlardaki Osmangazi Atletizm Salonu, sporculara ilk kez kapılarını açtı.

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor'un altyapısında yetişen şampiyon atletler, kısa süre önce yapımı tamamlanan Osmangazi Atletizm Salonu'nda piste indi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Küçükbalıklı Mahallesi'nde 15 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen modern tesis hizmet vermeye başladı. 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise en önemli atletizm salonu olma özelliği taşıyan dev tesis, ilk olarak ulusal ve uluslararası platformlarda bayrağımızı göndere çeken şampiyon sporcuları ağırladı. Genç yıldızlar, sporun ve dinamizmin simgesi olan Osmangazi Atletizm Salonu'na girdikleri anda büyük heyecan yaşadı.

Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan milli atlet Berke Akçam, yeni bir tesiste antrenman yapmanın ayrıcalığını yaşadıklarını ifade ederek, "Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Kapalı Atletizm Salonu'nda ilk antrenmanımızı gerçekleştirdik. Burası inanılmaz bir atmosfere sahip. Gerçekten çok iyi düşünülmüş bir proje. Fazladan bir pistin olması bizlere artırma antrenmanı yapmada kolaylık sağlayacak. Umarım burada yeni şampiyonluklar kazanılacak" dedi.

"Yeni kekorlar kıracağız"

Turkcell U18 Salon Şampiyonası'nda 60 metre engellide 7.60 saniye ile Türkiye'nin yeni rekortmeni olan Ayetullah Demir de, "Buraya ilk geldiğimde bu kadar iyi bir pist olacağını tahmin etmemiştim. Pistin zemini gerçekten çok başarılı. Yurtdışı ile kıyaslanamayacak kadar güzel. Salonda hızlı yarışlara imza atarak, yeni rekorlar kıracağız" diye konuştu.

Milli atlet Merve Kurtoğlu ise salona ilk girdikleri andan itibaren büyülendiklerini belirterek, tüm sporcu arkadaşları adına Türk sporuna destek olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Dev tesiste ilk antrenman, ilk heyecan
Dev tesiste ilk antrenman, ilk heyecan
Dev tesiste ilk antrenman, ilk heyecan
Dev tesiste ilk antrenman, ilk heyecan
Dev tesiste ilk antrenman, ilk heyecan

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Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Atletizm, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dev tesiste ilk antrenman, ilk heyecan - Son Dakika Spor


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