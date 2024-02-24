Develi Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Develi Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

Develi Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Develi Belediyespor, sahasında Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 25-23, 29-31, 25-17 ve 25-19 şeklinde sonuçlandı.

24.02.2024 19:51  Güncelleme: 19:53
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Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Sadettin Deneri, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, İgor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Enis Ali Ay, Mustafa Susam, Yusuf Bakır, Rıfat Kantarcı, Nikitin Sergey, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat Bardia, Uğur Kılınç, Seganov Georgi, Emin Gök, Uriarte Mestreosm (Azizcan Ataoğlan, Umut Durur, Abdulsamet Sineren, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndes, İrfan Çetinkaya, Çağatay Kır Zeka, Ali İhsan Heper)

Setler: 25-23, 29-31, 25-17, 25-19

Süre: 132 dakika (32,50, 29,25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Develi Belediyespor, sahasında Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Develi Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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