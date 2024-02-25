Develi Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Develi Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor'u mağlup etti

Develi Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor\'u mağlup etti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın süresi 132 dakika oldu.

25.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 21. haftasında evinde oynadığı maçta Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Sadettin Deneri, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, İgor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Enis Ali Ay, Mustafa Susam, Yusuf Bakır, Rıfat Kantarcı, Nikitin Sergey, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat Bardia, Uğur Kılınç, Seganov Georgi, Emin Gök, Uriarte Mestreosm (Azizcan Ataoğlan, Umut Durur, Abdulsamet Sineren, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndes, İrfan Çetinkaya, Çağatay Kır Zeka, Ali İhsan Heper)

Setler:

25-23 (Develi Belediyespor lehine)

29-31 (Alanya Belediyespor lehine)

25-17 (Develi Belediyespor lehine)

25-19 (Develi Belediyespor lehine)

Süre: 132 dakika (32,50, 29,25) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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