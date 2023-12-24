 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Develi Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Develi Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Develi Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 22-25, 25-21, 21-25, 25-23, 15-8'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Maç 138 dakika sürdü.

Develi Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor\'u 3-2 yendi
24.12.2023 - 19:51,
Abone Ol

Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Nikitin, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, Ivanov, Enes Atlı, Gunter (Hoff, Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Eray Berke Yetkin, Eren Ali Öztürk ,Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, )

Setler: 22-25, 25-21, 21-25, 25-23, 15-8

Süre: 138 dakika (27,33,31,29,18)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Develi Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

voleybol, Sigorta, İzmir, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Develi Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika


20:11
Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı
20:02
Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29
Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03
Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16
ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?

Son Dakika
20:11 Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı
20:02 Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29 Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03 Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 20:57:39. #1.12#
SON DAKİKA: Develi Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement