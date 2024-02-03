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Develi Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Develi Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti

Develi Belediyespor, TÜRŞAD\'ı 3-1 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Develi Belediyespor, sahasında TÜRŞAD'ı 30-32, 25-18, 25-21, 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 132 dakika sürdü.

03.02.2024 19:31
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Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Halit Cerid

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Cepeda, Muhammet Ertuğrul, Nikitin, Yasin Aydın, Enis Ali Ay (Mustafa Susam, Yusuf Bakır, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Hamdi Erkan, Filho, Fatih Eren Uğur, Muhammet Kaya, Nazar Hetman (Kaan Bülbül, Selim Demir, Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Rahmi Çağlar Aksoy, Lecat, Muhammet Aray, Burhan Zorluer)

Setler: 30-32, 25-18, 25-21, 25-18

Süre: 132 dakika (45, 25, 31, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Develi Belediyespor sahasında TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Develi Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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