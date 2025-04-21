Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynanan 28. hafta maçında Develigücü, deplasmanda Gaziantepgücü'nü 2-0 mağlup etti. Develigücü, Play-Off yolunda önemli bir maçı kayıpsız geçti.
Stat: Batur Şahinbey
Hakemler: Ozan Genç, Furkan Çakır, İsmet Arslan
Gaziantepgücü: Resul Adıyaman, Rıdvan Tatlı (Ahmet Özdemir dk. 60), Mahsum Atmaca, Abdullah Bilben, Emir Aratemiz, Metehan Özden, Mehmet Telsiz, Oktay Cengiz, Semih Gürültü, Emir Çekici (İsa Türkmen dk. 82), Hasan Demir Yiğit (Bekircan Çoban dk. 82)
Develigücü: Mustafa Aslan, Tolga Yıldız (Buğra Aslan dk. 82), Bahadır Can, Enes Koçoğlu, İbrahim Şahinkaya, Onur Erdem Alpaslan, Resul Ekrem Turhan (Oğuzhan Yalçın dk. 90), Ahmet Zekeriya Kartal, Mehmet Seçme (Samet Balçık dk. 82), Mehmet Turan Karamahmut (Mustafa Eryılmaz dk. 90), Ali Güzel
Goller: Onur Erdem Alpaslan (Dk. 30), Mahsun Atmaca (Dk. 83) (KK) (Develigücü) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Develigücü, Gaziantepgücü'nü 2-0 geçti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?