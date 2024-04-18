Develigücü, kümede kalmak için kalan maçlarını kazanmak istiyor - Son Dakika
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Spor

Develigücü, kümede kalmak için kalan maçlarını kazanmak istiyor

Develigücü, kümede kalmak için kalan maçlarını kazanmak istiyor

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Develigücü, kalan maçlarını da kazanıp kümede kalmak istiyor. Başkan İbrahim Şimşek, hedeflerine çok yaklaştıklarını belirtti. Develigücü, 4. sırada bulunuyor ve son 3 maçını kazanarak hedefine ulaşmayı arzuluyor. Ancak Hacılar Erciyesspor'un puan kaybetmesini bekleyeceklerini de sözlerine ekledi.

18.04.2024 08:50
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Develigücü, kalan maçlarını da kazanıp kümede kalmak istiyor. Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, "Hedefe çok yaklaştık" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta bulunan Develigücü, sezonu diğer bir Kayseri ekibi Hacılar Erciyesspor'un önünde tamamlayıp kümede kalmak istiyor. Bu hafta sonunu maç yapmadan BAY olarak geçecek Develigücü, sonrasında oynayacağı 3 maçı da kazanıp hedefine ulaşmayı arzuluyor.

38 puanla ligde 4. sırada bulunan Develigücü'nün Başkanı İbrahim Şimşek, "Zor bir sezon geçiriyoruz. Amacımız kümede kalmayı başarmak. Hedefimize çok yaklaştık. Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz ve çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. Ancak bizim kazanmamız yetmeyebilir. Hacılar Erciyesspor'un da puan kaybı yapmasını bekleyeceğiz. Umarım 4 hafta sonrasında hedefimize ulaşmış oluruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İbrahim Şimşek, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Develigücü, kümede kalmak için kalan maçlarını kazanmak istiyor - Son Dakika

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