Develispor deplasmandan 3 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develispor, ligin 4.haftasında deplasmanda Elbistanspor'u 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Develispor ligin 4.haftasında deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Elbistanspor'u yendi. Kırmızı siyahlılar her iki yarıda attığı goller ile sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Develispor'u galibiyeti getiren golleri 17.dakika Osman Öksüz, 26.dakikada Selim Başev ve 90+1. dakikada İsmail Odabaşı kaydetti. Elbistan deplasmanından 3 puanla dönen Develispor ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkarttı. - KAYSERİ