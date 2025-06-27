Devin Özek uçağa atlayıp gitti! 77 milyonluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor - Son Dakika
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Devin Özek uçağa atlayıp gitti! 77 milyonluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor

Devin Özek uçağa atlayıp gitti! 77 milyonluk yıldızı Fenerbahçe\'ye getiriyor
27.06.2025 08:35
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Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayrılığı sonrası bir forvet arayışına girerken, gündemine Jhon Duran'ı almıştı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Jhon Duran'ı ikna etmek ve oyuncuyla görüşmek için Kolombiya'ya gitti.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayrılığı sonrası bir forvet arayışına girerken, gündemine Jhon Duran'ı almıştı. Sarı lacivertli taraftarları Duran transferinde heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

DEVİN ÖZEK KOLOMBİYA'YA GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Jhon Duran'ı ikna etmek ve oyuncuyla görüşmek için Kolombiya'ya gitti

FENERBAHÇE'DEN NET TAVIR

İngiltere Premier Ligi'nden West Ham United, Fulham, Wolves ve İtalya'dan Napoli, tıpkı Sarı Lacivertliler gibi Duran'ı transfer etmeye çalışıyor. Ancak bu takımlar içerisinde pazarlıklarda en net tavır koyan kulüp olan Fenerbahçe'nin, bir adım öne geçtiği belirtildi.

Devin Özek uçağa atlayıp gitti! 77 milyonluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor

Kanarya, 21 yaşındaki oyuncuya 10 milyon Euro maaş, kulübüne 7 milyon Euro kiralama bedeli teklif etmişti. Al Nassr'ın bu rakama sıcak baktığı öğrenilirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da bizzat telefonda görüştüğü Duran'ın yavaş yavaş ikna olma sürecine girdiği konuşuluyor.

77 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe cephesinin bu süreçte gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu transferde mutlu sona ulaşmak konusunda son derece kararlı oldukları bildirildi. Duran, Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euroya transfer olmuştu.

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Kolombiya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devin Özek uçağa atlayıp gitti! 77 milyonluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fırat Duran:
    Bize de döviz çıkışı olur diye telefon almayı zorlaştırsınlar. Bir adam 10-20m euro yiyor çarp onu klüpteki futbolcularla, e bir o kadar da yöneticiler yiyor. Başarıları da yok, olsa eyv diyeceğim. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Devin Özek uçağa atlayıp gitti! 77 milyonluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor - Son Dakika
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