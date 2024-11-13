Devon Hall'un Elinde Kırık

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcusu Devon Hall'un sol elinde kırık meydana geldiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ile dün oynanan müsabakada sol elinden sakatlanan 29 yaşındaki oyuncunun yapılan kontrollerin ardından tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.
Tedavisine başlanan oyuncunun ameliyat edileceğini açıklayan kulüp, Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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