Devrekani\'de Kapalı Yüzme Havuzu Açıldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yapımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzu, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Kapalı Yüzme Havuzu hizmete alındı. Yüzme havuzunun açılışına Vali Meftun Dallı, Devrekani Kaymakamı Umut Pazarcı, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Yüzme, spor branşları arasında en değerlilerinden bir tanesidir"

Vali Dallı törende yaptığı açıklamada, yüzmenin önemli bir spor olduğunu ifade etti. Dallı, "Yüzme havuzu uzunca bir süre daha 2019 yılında başlamış, bugünde inşallah açılışını yapıyoruz. Yüzme, son derece önemli bir spor. Spor branşları arasında en değerlerinden birisidir. Yürüme spor değildir diyebilirsiniz ama uzmanlara sorarsanız yüzmeden sonra yürüme en kıymetlilerindendir. Her yaştan insanın çok rahatlıkla yapabileceği sporlar, gençlerimizin, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi açısından yüzme fevkalade önemlidir. Gençler, çocuklar, bu havuzu inşallah hiç boş bırakmayacaksınız. Burayı sürekli kullanın. Yüzmeyi küçük yaşlardan itibaren anneleri, babaları da inşallah bunun farkındadır. Burayı hiç boş bırakmayın, sürekli kullanın. Yüzmeyi en güzel şekilde öğrenin. Diliyorum ki içinizden dünya şampiyonu da çıksın inşallah" diye konuştu.

"Devrekani'de yüzmeyle alakalı bir eksiği olmayan bir nesil olacak"

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, " AK Parti'nin 2023 vizyonundan esinlenerek Devrekani'ye 2023 tane proje kazandıracağız demiştik. Bunlardan bir tanesi de yüzme havuzuydu. O dönemde Devrekani halkına bunu anlatmaya çalışırken, böyle değişik söylemlerle karşı karşıya kaldık. O zamanlar o kadar çok eksiğimiz vardı ki, yüzme havuzumuz mu kaldı? Devrekani halkına yüzme havuzu çok yatırım geliyordu, o şekilde söylemler gelişmişti. Bu söylemlerin karşılığında da biz dedik ki Devrekani'ye deniz getirmeyeceğiz ki ilçemize havuz yapacağımızı söylemiştik. Havuz geldi. Açılışını da bugün yapacağız inşallah. En çok da teşekkürü kıymetli çocuklarımıza ediyorum. Çünkü beni o kadar çok motive ettiler ki bu yüzme havuzunun Devrekani'ye kazandırılmasında vesile olmam için neredeyse çarşıda 3-4 yıldan beri her gördüklerinde Engin abi yüzme havuzunu ne zaman açacağız, nasıl yapacağız gibi her seferinde onların bizi bu şekilde söylemleri bizim de motivasyonumuzu yukarıyı çekti. Siyasi büyüklerimizi ve bakanlığımızı darlamamıza vesile oldu ve sonunda da elhamdülillah yüzme havuzunu kazandırdık. Benim de şahsi olarak içimde bir uhdedir. Biz, Devrekaniler olarak büyük ölçüde yüzmeyi bilmiyoruz. Çünkü yüzme öğrenebileceğimiz bir yer yok bizim burada. Biz yüzme kazanımından mahrumuz Devrekani olarak bu yüzmede aynı şoförlük gibi bisiklete binme gibi küçük yaşlarda öğrenilmesi gereken bir şey. Ama bundan sonra yetişecek nesil Devrekani'de yüzmeyle alakalı bir eksiği olmayan bir nesil olacak. O da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporun birleştirici gücüne her daim yürekten inanıyoruz. Bu inançla, Devrekani'ye kazandırdığımız modern yüzme havuzu, sadece bir spor tesisi değil; aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine kulaç atacağı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edineceği ve belki de geleceğin milli sporcularının yetişeceği bir merkez olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kesilen açılış kurdelesi sonrası yüzme havuzu gezildi. Yüzme havuzunda çocuklar, gösteri de yaptı.

620 metrekare kapalı alanda inşa edilen Devrekani Kapalı Yüzme Havuzu, 250 netrekare havuz alanı, soyunma odaları ve doğalgaz ısıtma sistemi ile ilçeye uzun yıllar hizmet verecek. - KASTAMONU