Lucas Torreira sorusuyla küplere binen Devrim Özkan, gazeteciye patladı

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan, TRT yapımlarının yeni uluslararası dijital platformu "tabii"nin tanıtım gecesine katıldı. Özkan burada gazetecinin Lucas Torreira sorusuna oldukça kızdı.

"BEN BURAYA BUNU KONUŞMAYA GELMEDİM"

Snob Magazin'in haberine göre Devrim Özkan gazetecinin Lucas Torreira ile ilgili sorusuna, "Sen buraya bunları sormayı mı geldin?" cevabını verdi. Bunun üzerine gazeteci "Evet" derken Özkan, "Ben buraya bunu konuşmaya gelmedim." diyerek hızla oradan uzaklaştı.