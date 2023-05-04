Lucas Torreira sorusuyla küplere binen Devrim Özkan, gazeteciye patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Lucas Torreira sorusuyla küplere binen Devrim Özkan, gazeteciye patladı

04.05.2023 14:09

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, katıldığı etkinlikte adının aşk dedikodusuna karıştığı Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile ilgili gelen soruya öfkelendi. Özkan kendisine Torreira'yı soran gazeteciye, "Sen buraya bunları sormaya mı geldin?" derken "Evet" yanıtını alınca, "Ben buraya bunu konuşmaya gelmedim." ifadesini kullanarak hızla orada uzaklaştı.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan, TRT yapımlarının yeni uluslararası dijital platformu "tabii"nin tanıtım gecesine katıldı. Özkan burada gazetecinin Lucas Torreira sorusuna oldukça kızdı.

"BEN BURAYA BUNU KONUŞMAYA GELMEDİM"

Snob Magazin'in haberine göre Devrim Özkan gazetecinin Lucas Torreira ile ilgili sorusuna, "Sen buraya bunları sormayı mı geldin?" cevabını verdi. Bunun üzerine gazeteci "Evet" derken Özkan, "Ben buraya bunu konuşmaya gelmedim." diyerek hızla oradan uzaklaştı.

NE OLMUŞTU?

Devrim Özkan, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda oynadığı Kastamonuspor maçını tribünden izlemiş ve ardından Torreira, Özkan'ı sosyal medyadan takip etmeye başlamıştı. İkili galibiyet kutlamalarında da yakın görüntü vermiş ve aşk iddiaları ortaya çıkmıştı.

Lucas Torreira sorusuyla çileden çıkan Devrim Özkan, gazeteciye fena patladı
Lucas Torreira sorusuyla çileden çıkan Devrim Özkan, gazeteciye fena patladı
Lucas Torreira sorusuyla çileden çıkan Devrim Özkan, gazeteciye fena patladı
YORUMLAR
500
TFF'den pahalı fatura! Kulüplere ceza yağdı TFF'den pahalı fatura! Kulüplere ceza yağdı Sarı-kırmızılı yönetim başarılı topçu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi Sarı-kırmızılı yönetim başarılı topçu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi

Lucas Torreira, Devrim Özkan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucas Torreira sorusuyla küplere binen Devrim Özkan, gazeteciye patladı - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Görüşmenin perde arkasını anlattı! HÜDA PAR liderinin cevap vermekten kaçtığı Barzani sorusu: Açıklamam doğru olmaz
19:55 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Nisan ayında yapılan 12 anketin ortalamasında bir isim kıl payıyla yarışı kazandı
19:54 Sarı-kırmızılı yönetim başarılı topçu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi
19:49 HÜDA PAR'ın yeniden açılan standı gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu protesto yürüyüşüne çıktı
19:43 Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:36 Wanda Nara , Icardi'yle ilgili gelen soruya kalp ve aslan emojisiyle cevap verdi, taraftarlarla arasını düzeltti
19:30 Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti
19:26 Economist dergisinin Erdoğan'la ilgili kapağına hükümet kanadından ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:15 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
19:09 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 20:12:14. #1.13#
SON DAKİKA: Lucas Torreira sorusuyla küplere binen Devrim Özkan, gazeteciye patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement