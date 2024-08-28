Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Spor

Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı

Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia\'yı maçında yalnız bırakmadı

Güzel oyuncu Devrim Özkan, aylar sonra barıştığı sevgilisi Lucas Torreia'yı dün akşam oynanan Galatasaray-Young Boys maçında yalnız bırakmadı. Maç öncesi sahaya çıkan Uruguaylı yıldız Torreira, Devrim Özkan'ın olduğu tribüne giderek elini öptü.

28.08.2024 07:49
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8 ay önce yollarını ayıran oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine ikinci bir şans vererek barıştı. Güzel oyuncu, sevgilisinin maçta yalnız bırakmadı.

"ŞANSIMIZ BÖYLEYMİŞ"

Özkan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Sevgilisine ait formayı giyen güzel oyuncu, maç öncesi yanına gelen sevgilisine moral verdi. Galatasaray'ın 1-0 kaybetmesinin ardından Ekol TV tarafından görüntülenen Devrim Özkan, "Lucas Torreira her zamanki gibi mükemmel oynadı. Şansımız böyleymiş. Vardır bir hayır. Seneye inşallah" ifadelerini kullandı.

Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı

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Son Dakika Spor Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Sadık Apaydın: Parası olmasa yüzüne bakmazsınız 20 3 Yanıtla
  • Firtinaobus: Acil gönderilmeli…Yetersiz kalıyor… 6 6 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Acaba Adana Demirspor da oynasa bakar mıydı? 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser: 5sarayın futbolla alakası yok onlar alem peşindeler bunların seyirciside hayal aleminde şampiyonlar ligini yaşıyor yazık 1 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Para var huzur var ... 0 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman: bu devran böyle dönmez devrim:) 0 0 Yanıtla

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