UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor transferde düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, Hırvat Karlo Lulic'i kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay 'ın da istediği 28 yaşındaki futbolcunun kırmızı-beyazlı kulüpten gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Sivasspor, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor, Karlo Lulic'e kancayı taktı - Son Dakika

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