Sivasspor, Karlo Lulic'e kancayı taktı - Son Dakika
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Sivasspor, Karlo Lulic'e kancayı taktı

04.08.2022 14:02
Sivasspor, Karlo Lulic'e kancayı taktı

DG Sivasspor, Hırvat orta saha Karlo Lulic ile temasa geçti.

DG Sivasspor, Hırvat orta saha Karlo Lulic ile temasa geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor transferde düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, Hırvat Karlo Lulic'i kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği 28 yaşındaki futbolcunun kırmızı-beyazlı kulüpten gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İtalya basını da Sivasspor'un İtalya ekibi Frosinone'de forma giyen Karlo Lulic ile ilgilendiğini yazdı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivasspor, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Karlo Lulic'e kancayı taktı - Son Dakika

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