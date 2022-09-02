Sivasspor, Karagümrük karşısında siftah peşinde - Son Dakika
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Sivasspor, Karagümrük karşısında siftah peşinde

02.09.2022 12:20
Sivasspor, Karagümrük karşısında siftah peşinde

DG Sivasspor, sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçını kazanıp, 3 puanla tanışmak istiyor.

DG Sivasspor, sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçını kazanıp, 3 puanla tanışmak istiyor.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Gaziantepspor beraberliği ile başlayan, daha sonra Adana Demirspor'a yenilen Sivasspor, üçüncü haftada Alanyaspor ile berabere kalırken, dördüncü haftada da Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Yiğidolar, bu hafta ise sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yarın oynanacak müsabaka için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, taraftarının önünde kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay nezaretinde çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kendi kulüp tesislerinde kampa girecek. - SİVAS

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Sivasspor'da Ahmed Musa an meselesi! Sivasspor'da Ahmed Musa an meselesi! Sivasspor ile Fatih Karagümrük 7. randevuda Sivasspor ile Fatih Karagümrük 7. randevuda Seyhan Belediyesporlu 5 futbolcu Adana Demirspor'da Seyhan Belediyesporlu 5 futbolcu Adana Demirspor'da
Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Karagümrük karşısında siftah peşinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor, Karagümrük karşısında siftah peşinde - Son Dakika
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