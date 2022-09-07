Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 25. sınavı - Son Dakika
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Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 25. sınavı

07.09.2022 10:58
Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 25. sınavı

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 25. karşılaşmasına çıkacak.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 25. karşılaşmasına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 24 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 kez UEFA Kupası mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 müsabakadan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, 3. Eleme Turu ilk maçında Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerken, rövanş karşılaşmasında da rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar, play-off turu ilk mücadelesinde de evinde Kopenhag'a 2-1 yenilmiş, rövanş maçında da 5-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 yenilmiş, rövanşında ise 2-0 yenilmişti. - SİVAS

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Rıza Çalımbay: Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum Rıza Çalımbay: Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum Rıza Çalımbay: 'Gruptan çıkacağımıza inanıyorum' Rıza Çalımbay: 'Gruptan çıkacağımıza inanıyorum'
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 25. sınavı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rıza Çalımbay'ın Avrupa'daki 25. sınavı - Son Dakika
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