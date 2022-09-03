4 Eylül Stadyumu'nda maça taraftar ilgi göstermedi - Son Dakika
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4 Eylül Stadyumu'nda maça taraftar ilgi göstermedi

03.09.2022 20:21
4 Eylül Stadyumu'nda maça taraftar ilgi göstermedi

DG Sivasspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.

DG Sivasspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.

Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS

YORUMLAR
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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 Eylül Stadyumu'nda maça taraftar ilgi göstermedi - Son Dakika

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