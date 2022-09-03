Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 4 Eylül Stadyumu'nda maça taraftar ilgi göstermedi - Son Dakika

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