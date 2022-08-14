- Çalımbay: "Bu temponun üzerine çıkmalıyız"

ADANA - DG Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0 mağlup oldukları Adana Demirspor maçının ardından, "Transfer yaparak bu temponun üzerine çıkmalıyız. Bunu da mutlaka başaracağız, başaracak güçte bir takımız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olan DG Sivasspor, müsabakadan 3-0 mağlup ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan DG Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligin başları biraz sıkıntılı geçebilir. Çünkü oyuncu, kadro ve transferler olabilir. Bana göre gol yiyene kadar iyiydik. Adana Demirspor, taraftarlarının desteğiyle baskı buldular ve bu gayet normal. Biz de baskı bulduk. Bana göre hakem çok büyük bir hata yapmıştır. Hakem görmüyorsa, VAR da göremiyor. Adam dirsek yemiş ve oyundan çıkıyor. O da bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. Maalesef dirsek yediği için oyundan aldık arkadaşımızı. Şu an yaptığımız transferlerin hiçbirisi hazır değil. Zaten tam da istediğimiz transferleri yapamadık. 3 gün sonra Malmö, sonra Alanya sonra da yine Malmö ve Beşiktaş ile oynayacağız. Onun için mutlaka transfer yapıp bu temponun üzerine çıkmalıyız. Bunu da mutlaka başaracağız, başaracak güçte bir takımız" ifadelerini kullandı.