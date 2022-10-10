Dia Sabia gol sayısını 4'e çıkardı - Son Dakika
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Dia Sabia gol sayısını 4'e çıkardı

10.10.2022 23:07
Dia Sabia gol sayısını 4'e çıkardı

DG Sivasspor'un İsrailli futbolcusu Dia Sabia, Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4'e yükselti.

DG Sivasspor'un İsrailli futbolcusu Dia Sabia, Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4'e yükselti.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da takımın 2 golü de İsrailli futbolcu Dia Sabia'dan geldi. Maçın 45 ve 85. dakikasında topla buluşan Saba, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı. Saba, 4 golün 1'ini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Dia Sabia 85 dakika sahada kaldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dia Sabia gol sayısını 4'e çıkardı - Son Dakika

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