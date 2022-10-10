Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da takımın 2 golü de İsrailli futbolcu Dia Sabia'dan geldi. Maçın 45 ve 85. dakikasında topla buluşan Saba, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dia Sabia gol sayısını 4'e çıkardı - Son Dakika

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