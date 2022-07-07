Dıabate, FK Partizan'a transfer oldu - Son Dakika
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Dıabate, FK Partizan'a transfer oldu

07.07.2022 13:58
Dıabate, FK Partizan'a transfer oldu

Trabzonspor'un 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı Diabate, Sirbistan'ın FK Partizan kulübüne transfer oldu.

Trabzonspor'un 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı Diabate, Sirbistan'ın FK Partizan kulübüne transfer oldu. Bordo-mavililer, Diabate transferiyle bünyesinde bulunan 17 yabancı oyuncu sayısını 16'ya düşürmüş oldu.

Trabzonspor'un 2020-2021 futbol sezonunda İngiltere'nin Leicester City takımında 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, 1 milyon 573 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödeyerek transfer olmuştu. Performans testlerinde yetersiz bulunduğu için kadro dışı bırakılan oyuncu, devre arasında Göztepe'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Karadeniz ekibi daha sonra Diabate'yi geçtiğimiz sezon da Giresunspor'a kiralık olarak vermişti.

Sezonun tamamlanmasıyla Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Malili oyuncu, FK Partizan'ın yolunu tuttu. Diabate'nin bugün yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Sırp ekibinin, bordo-mavili takıma herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dıabate, FK Partizan'a transfer oldu - Son Dakika

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