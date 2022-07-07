Dıabate, FK Partizan'a transfer oldu

Trabzonspor'un 2020-2021 futbol sezonunda İngiltere'nin Leicester City takımında 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, 1 milyon 573 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödeyerek transfer olmuştu. Performans testlerinde yetersiz bulunduğu için kadro dışı bırakılan oyuncu, devre arasında Göztepe'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Karadeniz ekibi daha sonra Diabate'yi geçtiğimiz sezon da Giresunspor 'a kiralık olarak vermişti.

Kaynak: İHA

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