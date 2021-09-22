Skorer'in haberine göre; Mbaye Diagne, süresiz kadro dışı kalabilir. Daha önce pek çok vukuatını affeden Terim, Diagne'ye bilendi. Trabzon maçı öncesi tesiste olmasına rağmen otobüse geç kalan, ardından sosyal medyada Halil ve Terim'e yönelik paylaşımlar yapan Diagne, bizzat hocasını karşısına aldı.
Alanya maçında kadro dışı bırakılan Diagne, Terim'le birebir görüştü. Hoca, en ciddi konuşmasını yaptı. Diagne artık diken üstünde. Terim, Senegalli forvete kesin olarak bir para cezası verecek. Ardından en ufak bir olumsuzluğunda süresiz kadro dışı bırakacak. Takımla antrenmanlara çıkmayacak.
Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anladık o senin oğlun, çok seviyorsun. Ama beni kimse kullanıp kenara atamaz" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi - Son Dakika Spor