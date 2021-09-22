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Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi - Son Dakika

Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi

22.09.2021 14:37

Sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne'nin yaptıkları sabırları taşırdı. Fatih Terim'in, Kayseri maçından sonra Diagne'ye para cezası vereceği belirtildi. Senegalli forvetin en ufak bir hareketinde süresiz kadro dışı bırakılacağı aktarıldı. Daha önce özel hayatı ve takım içindeki disiplinsiz tavırları affedilen Diagne, bizzat Terim'i karşısına alarak büyük hata yaptı. Terim, Diagne ile Alanya maçının ardından sert bir konuşma yaptı.

Skorer'in haberine göre; Mbaye Diagne, süresiz kadro dışı kalabilir. Daha önce pek çok vukuatını affeden Terim, Diagne'ye bilendi. Trabzon maçı öncesi tesiste olmasına rağmen otobüse geç kalan, ardından sosyal medyada Halil ve Terim'e yönelik paylaşımlar yapan Diagne, bizzat hocasını karşısına aldı.

ŞİMDİLİK SESSİZ

Alanya maçında kadro dışı bırakılan Diagne, Terim'le birebir görüştü. Hoca, en ciddi konuşmasını yaptı. Diagne artık diken üstünde. Terim, Senegalli forvete kesin olarak bir para cezası verecek. Ardından en ufak bir olumsuzluğunda süresiz kadro dışı bırakacak. Takımla antrenmanlara çıkmayacak.

"BENİ KİMSE KULLANAMAZ"

Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anladık o senin oğlun, çok seviyorsun. Ama beni kimse kullanıp kenara atamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Mbaye Diagne, Para Cezası, Trabzon, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi - Son Dakika
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