Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim

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Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, Galatasaray maçında gerginlik yaşadığı Abdülkerim Bardakçı ile ilgili sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"SANA LATTE VERMİŞTİM"

Senegalli oyuncu Abdülkerim ile ilgili, "Küçük kardeşimi sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana latte vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz. Seni seviyorum. Unutma, her zaman saygı" paylaşımında bulundu.

İşte Diagne'nin o paylaşımı;

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Karagümrük formasıyla bu sezon toplamda 29 maça çıkan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu söz konusu mücadelelerde 20 gol atıp 6 asist kaydetti.