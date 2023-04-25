Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim - Son Dakika
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Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim

25.04.2023 23:10

Lider Galatasaray'ın evinde Karagümrükle 3-3 berabere bitirdiği maçta Abdülkerim Bardakçı ile tartışan Mbaye Diagne, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 31 yaşındaki Senegalli futbolcu yaptığı paylaşıma, "Küçük kardeşim sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana latte vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz." dedi.

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, Galatasaray maçında gerginlik yaşadığı Abdülkerim Bardakçı ile ilgili sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"SANA LATTE VERMİŞTİM"

Senegalli oyuncu Abdülkerim ile ilgili, "Küçük kardeşimi sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana latte vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz. Seni seviyorum. Unutma, her zaman saygı" paylaşımında bulundu.

İşte Diagne'nin o paylaşımı;

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Karagümrük formasıyla bu sezon toplamda 29 maça çıkan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu söz konusu mücadelelerde 20 gol atıp 6 asist kaydetti.

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Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim

Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim - Son Dakika


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