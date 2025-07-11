Diarra, İkinci Thierry Henry Olacak - Son Dakika
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Diarra, İkinci Thierry Henry Olacak

Diarra, İkinci Thierry Henry Olacak
11.07.2025 11:14
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Osman Zeki Korkmaz, Gaoussou Diarra'nın Feyenoord'a transferini ve potansiyelini değerlendirdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Hollanda temsilcisi Feyenoord'a transfer olan İstanbulspor'dan eski öğrencisi Gaoussou Diarra'nın stilini Fransız eski futbolcu Thierry Henry'e benzettiğini söyleyerek, "Diarra, ikinci Thierry Henry olacaktır. Çok önemli başarılar elde edeceğini ve ileride çok daha iyi transferler yapacağını düşünüyorum" dedi.

Mali'den, İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen ve kısa sürede profesyonel futbol hayatına başlayarak Trendyol 1. Lig'de forma giyemeye başlayan İstanbulspor'un eski futbolcusu Gaoussou Diarra, yaklaşık 4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer oldu. Ses getiren bu transferin perde arkasına ilişkin Diarra'nın, İstanbulspor'dan eski teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu.

"İlk denemede bu çocukta bir şeyler olduğunu anladım"

Gaoussou Diarra'yı nasıl keşfettiklerini anlatarak sözlerine başlayan Korkmaz, "Sezon başı kamplardan döndükten sonra Tuzlaspor'da oynayan Malili futbolcu Gaoussou Diarra'yı bize denememiz için tavsiye ettiler. Kamplardan yeni döndük ve ligin başlamasına 10 gün kadar bir zaman kalmıştı. Denemeye aldığımda daha ilk denemede bu çocukta bir şeyler olduğunu anladım ve direkt başkana söyledim. Bir kez daha denedim ve 'Bir daha denememize gerek yok' diyerek başkanım Ecmel Faik Sarıalioğlu'na, 'Bu çocuğu kaçırmayalım, çok garip bir futbolcu, çalım yapabiliyor, sert şut atabiliyor, hızlı driplingleri var ve bundan ileride para da kazanabiliriz' dedim. Başkanımın cesareti ve benim de becerimle bu transferi gerçekleştirdik. Hatta başkanımız, Diarra'yı almak için 3 futbolcuyu paralarını vererek gönderdi. Bu çocuk, Hollanda'ya gidince herkesin dikkatini çekmeye başladı. Öncelikle bize inanan ve güvenen Ecmel Faik Sarıalioğlu'na çok teşekkür ediyorum. O inanmasıydı bu transfer olamazdı. Diarra için Trabzonspor da sordu, Güngör Şahin hoca aradı ama başka hiç kimse sormadı" ifadelerini kullandı.

"Bizim sokağa atılacak tek kuruşumuz yok"

Osman Zeki Korkmaz, Avrupa ve dünya futbolunda tüm takımların, dijital ortamlarda veriler üzerinden futbolcuları incelediğini belirterek, "Menajerler ise elindekini satmanın peşinde. Bir bölgeye futbolcu söylüyorsun, menajerler elinde hiç alakasız bir bölgenin futbolcusunu satmanın peşinde. Onları da anlıyorum. Ekmeklerinin peşinde ama bizim sokağa atılacak tek kuruşumuz yok" şeklinde konuştu.

"Bu transferimiz ilk değil"

Milli futbolcu Zeki Çelik'in de Avrupa futboluna İstanbulspor'dan adım attığını hatırlatan Korkmaz, "Bizim bu transferimiz ilk değil. Roma'da oynayan Zeki Çelik de İstanbulspor'dan gitme biliyorsunuz. Biz de 1. Lig'de oynarken, Fransa'nın Lille takımına ve oradan İtalya'nın en önemli takımlarından Roma'ya transfer oldu. 1. Lig'den, Avrupa'ya giden iki futbolcuyu başka bir takım yapamadı. Buradaki başarı da Ecmal Faik Sarıalioğlu başkanın başarısıydı. Çünkü ekibine güvendi ve karşılığını aldı" diye konuştu.

"Diarra, ikinci Thierry Henry olacaktır"

Gaoussou Diarra'nın stilini Fransız eski futbolcu Thierry Henry'e benzettiğini aktaran 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Kısacası doğru analiz ve arkasında inanan ve dik duran bir başkanla daha çok işler başarılabilir. Biz bunu İstanbulspor'da gördük. Diarra da ikinci Thierry Henry olacaktır. Çok önemli başarılar elde edeceğini ve ileride çok daha iyi transferler yapacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kırmızı-beyazlı takımla hedefinin ise Süper Lig'e çıkmak olduğunu dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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