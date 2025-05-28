Diarra Mali Milli Takımı'na Davet Edildi

Trendyol 1. Lig ekibi Uğur Okulları İstanbulspor, oyuncularından Gaoussou Diarra'nın Mali Milli Futbol Takımı'na davet edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gaoussou Diarra, Mali Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna davet edildi. Oyuncumuza başarılar diliyoruz." denildi.

Gaoussou Diarra, üniversite eğitimi için memleketi Mali'den İstanbul'a geldikten sonra Tuzlaspor ile kariyerinde ilk defa profesyonel sözleşme imzaladı.