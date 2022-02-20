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Dicle Gençlikspor'dan dört dörtlük galibiyet - Son Dakika

Dicle Gençlikspor'dan dört dörtlük galibiyet

20.02.2022 16:22
Dicle Gençlikspor'dan dört dörtlük galibiyet

Diyarbakır 1. Amatör Futbol liginde mücadele eden Dicle Gençlikspor, sahasında konuk ettiği Diyarbakır Demirspor'u 4-0 yendi.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol liginde mücadele eden Dicle Gençlikspor, sahasında konuk ettiği Diyarbakır Demirspor'u 4-0 yendi.

Ligde 17 puanı olan Dicle Gençlikspor, sahasında Diyarbakır Demirspor'u konuk etti. Rahmi Görçay'ın yönettiği maçı Dicle Gençlikspor, 4-0 kazandı. Dicle Gençliksporlu taraftarlar, "İşte taraftar, işte şampiyon" tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi. Dicle Gençlikspor, haftaya Diyarbakır Adaletspor ile karşılaşacak. - DİYARBAKIR

Dicle Gençlikspor'dan dört dörtlük galibiyet

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Dicle Gençlikspor'dan dört dörtlük galibiyet Dicle Gençlikspor'dan dört dörtlük galibiyet Diyarbakır'da 60 bin ağaç dikilecek Diyarbakır'da 60 bin ağaç dikilecek

Diyarbakır, Futbol, Dicle, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dicle Gençlikspor'dan dört dörtlük galibiyet - Son Dakika Spor


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