Didim 3'üncü Bisiklet Festivali Bifest 2021 başladı

AYDIN'ın turizm merkezlerinden olan Didim'de Didim Bisiklet Derneği (DİPOBİS) ve Didim Belediyesi'nin organize ettiği 3'üncü Bisiklet Festivali Bifest, 200 bisikletçinin katılımıyla başladı. Türkiye'nin birçok yerinden yarışmaya katılan bisikletçiler Cumhuriyet Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, Öznur Gündoğdu ve Yusuf Deveci, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve çok sayıda bisikletçi katıldı.

Bifest programının düzenleyicisi olan Didim Posedion Bisiklet Derneği Başkanı İbrahim Sümer, 3'üncü bisiklet festivaline katılan herkese teşekkür ederek, "Geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle festivalimizi gerçekleştiremedik. Bu yıl sizlerin sağlığını düşündüğümüzden normalde 300 kişilik yaptığımız festivali bu yıl yarı kapasiteli olarak gerçekleştirdik. Kısa zamanda göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Bu yıl yaklaşık 7 buçuk kilometrelik bir ek parkur ilave ettik. İlçemizin tanıtımı için tur sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşacağız. Destek ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da, "Didim'in turizmin yanı sıra sanat ve sporun kenti olması için bu tür organizasyonlara her zaman destek olacağız. Festivalde 200 bisikletçimizi burada görmek, cıvıl cıvıl bir ortamın içerisinde bulunmak bizleri de çok heyecanlandırdı. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de hep birlikte daha çok katılım ile burada oluruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 200 kadar bisikletçi Kent Meydanı'ndan start verdi. Sürücülere Başkan Atabay öncülük ederken, Didim Belediyesi ekipleri tarafından sporcuların su ihtiyaçlarını karşılamak için stantlar kurdu.