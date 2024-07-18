Didim Altınkumspor, Altınordu ile iş birliği yaparak 11 futbolcu transfer etti - Son Dakika
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Didim Altınkumspor, Altınordu ile iş birliği yaparak 11 futbolcu transfer etti

Didim Altınkumspor, Altınordu ile iş birliği yaparak 11 futbolcu transfer etti

TFF 3. Lig takımlarından Didim Altınkumspor, yeni sezon öncesi Altınordu ile iş birliği yaparak 11 futbolcuyu kiralık olarak transfer etti. Altınordu altyapısından yetişen genç futbolcular, Didim Altınkumspor'un kadrosuna katıldı.

18.07.2024 11:00
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AYDIN,

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yönetimi Mahmut Gözüaçık'a devrolup Futbol Federasyonu'ndan onay gelince Didim Altınkumspor ismiyle lige katılacak Efeler 09 SFK, 2'nci Lig'deki yetiştirici İzmir ekibi Altınordu'yla transferde iş birliği yaptı. Aydın temsilcisi, Altınordu ile yaptığı iş birliği kapsamında kırmızı-lacivertlilerden 11 futbolcuyu kiralık olarak transfer etti. Aydın ekibinde, Altınordu altyapısından yetişip tecrübe kazanmaları planlanan genç futbolcular Fırat Başkaya, Alperen Bekli, Arda Kırgıl, Mustafa Karaman, Berkay Kınaç, Abdullah Soğucak ve Muharrem Çizgili takımla idmanlara başladı. Yeni sezonda kulübün kadrosunda yer alacak diğer genç oyuncular Kerem Türkmen, Sarp Kaçar, Metehan Kurt ve Berkay İşcan'ın ise açık lise sınavlarının ardından takımın kampına dahil olacakları açıklandı.

Kaynak: DHA

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