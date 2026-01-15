Didim\'de gençler sporla buluşuyor

Gençleri spora teşvik etmek amacıyla Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Futbol Okulu, İnönü Spor Tesisi'nde 2014-2018 doğumlu genç sporcuları sporla buluşturuyor. Genç futbolcular, alanında uzman antrenörler eşliğinde hem sportif becerilerini geliştiriyor hem de disiplinli bir spor kültürüyle tanışıyor.

Haftada iki gün gerçekleştirilen antrenmanlarda genç sporcular; temel futbol eğitiminin yanı sıra takım ruhu, paylaşım ve özgüven kazanımı gibi önemli değerleri de deneyimliyor. Sporun önemine değinen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Gençlerimizin erken yaşta sporla tanışması hem fiziksel hem de sosyal gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Didim Belediyesi olarak sporu teşvik eden, sağlıklı ve özgüvenli bireylerin yetişmesini destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz için sporun her alanında çalışmalarımız sürecek" dedi. - AYDIN