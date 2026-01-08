TVF Kadınlar 2. Ligi: Didim Belediyespor: 3 Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TVF Kadınlar 2. Ligi: Didim Belediyespor: 3 Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

TVF Kadınlar 2. Ligi: Didim Belediyespor: 3 Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1
08.01.2026 09:06  Güncelleme: 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 22. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek ligdeki iddiasını sürdürdü. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, takımın başarısını kutladı.

Didim Belediye spor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 22. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup'un 22. hafta mücadelesinde Didim Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşma boyunca disiplinli oyun anlayışını sahaya yansıtan Didim ekibi kritik maçtan galip ayrılmayı başardı. Her sette mücadeleden kopmayan Didim ekibi, performansıyla rakibine üstünlük sağlarken, zorlu geçen mücadele rakibini 3-1 yenmeyi başardı. Aldıkları galibiyetle ligdeki iddiasını sürdüren Didim'in kızlarını tebrik eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Kadın voleybol takımımızın elde ettiği bu anlamlı galibiyet hepimizi gururlandırdı. Sahada ortaya koyulan mücadele, azim ve takım ruhu Didim'in spor alanındaki yükselen gücünü bir kez daha gösterdi. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Didim Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Yerel Haberler, Hatice Gençay, Etkinlikler, Didim, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Kadınlar 2. Ligi: Didim Belediyespor: 3 Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 13:00:08. #7.11#
SON DAKİKA: TVF Kadınlar 2. Ligi: Didim Belediyespor: 3 Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.