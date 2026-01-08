TVF Kadınlar 2. Ligi: Didim Belediyespor: 3 Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Didim Belediye spor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 22. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup'un 22. hafta mücadelesinde Didim Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşma boyunca disiplinli oyun anlayışını sahaya yansıtan Didim ekibi kritik maçtan galip ayrılmayı başardı. Her sette mücadeleden kopmayan Didim ekibi, performansıyla rakibine üstünlük sağlarken, zorlu geçen mücadele rakibini 3-1 yenmeyi başardı. Aldıkları galibiyetle ligdeki iddiasını sürdüren Didim'in kızlarını tebrik eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Kadın voleybol takımımızın elde ettiği bu anlamlı galibiyet hepimizi gururlandırdı. Sahada ortaya koyulan mücadele, azim ve takım ruhu Didim'in spor alanındaki yükselen gücünü bir kez daha gösterdi. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Didim Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN