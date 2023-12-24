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Didim Belediyespor tek attı, 3 puanı kaptı - Son Dakika
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Didim Belediyespor tek attı, 3 puanı kaptı

Bölgesel Amatör lig 5. Grup maçında Didim belediyespor, ligin güçlü ekiplerinden Manavgat Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Didim Belediyespor tek attı, 3 puanı kaptı
24.12.2023 - 16:59,
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Bölgesel Amatör lig 5. Grup maçında Didim belediyespor, ligin güçlü ekiplerinden Manavgat Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

BAL 5. Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor, evinde Antalya ekiplerinden Manavgat Belediyespor'u ağırladı. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Didim Belediyespor kulüp Başkanı Murat Küçüker ile iki takım yöneticileri maçı birlikte izledi.

Maç öncesinde şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal marşı okundu. Maç öncesinde Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen son günlerde hakemlere yönelik yaşanan kötü olaylar sebebiyle maçın hakemlerine çiçek verdi.

Didim'de güzel havada oynanan maçı Didimli sporseverlerde ilgi gösterirken, ilk yarı golsüz sona erdi. Maçın devre arasında Didim Belediyespor'da oyuncu değişikliğine gidilirken maça ikinci yarıda giren Altay Özkan 44. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim 3 puanı tek golle alarak çıkışını sürdürdü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Didim Belediyespor tek attı, 3 puanı kaptı - Son Dakika
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