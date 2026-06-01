Didim\'de gökyüzü rengarenk oldu, Havacılık Festivali yoğun ilgi gördü

Aydın'ın Didim ilçesinde ilk kez düzenlenen Havacılık Festivali, paramotor ve yamaç paraşütü gösterileriyle gökyüzünü renklendirdi. Festivale çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdi.

Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Sportif Havacılık iş birliğiyle Akbük'te Havacılık Festivali gerçekleştirildi. Düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne olurken, ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, paramotor ve yamaç paraşütü pilotları izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Festival kapsamında paramotor pilotları Tunahan Yavuz ve Dilara Koca ile yamaç paraşütü pilotları Hasan Kaval ve Gökdeniz Kelekçi'nin gerçekleştirdiği gösteriler büyük beğeni topladı. Gökyüzünde süzülen pilotlar, izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Etkinlikte yer alan Aydın Yeşilay İl Başkanlığı da stant açarak bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık çalışmaları yürüttü. Yeşilay gönüllüleri tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, pilotlar da Yeşilay yelekleriyle uçuş gerçekleştirerek farkındalık çalışmalarına destek verdi. - AYDIN