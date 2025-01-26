Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı futbolcu Diego Carlos, ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Diego Carlos ilk maçını oynadı. Brezilyalı futbolcu, 88. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine maça dahil oldu.
31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer olmuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Diego Carlos Fenerbahçe'deki İlk Maçını Oynadı - Son Dakika
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