Diego Carlos Fenerbahçe\'deki İlk Maçını Oynadı

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı futbolcu Diego Carlos, ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Diego Carlos ilk maçını oynadı. Brezilyalı futbolcu, 88. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine maça dahil oldu.

31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer olmuştu. - İSTANBUL