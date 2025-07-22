Dilek Koçak Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dilek Koçak Avrupa Şampiyonu

Dilek Koçak Avrupa Şampiyonu
22.07.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilek Koçak, Norveç'te altın madalya kazanarak Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan TOHM Sporcusu Dilek Koçak ile şampiyonada ülkemizi temsil eden Ömer Faruk Bozdağ ve antrenör Fesih Doğan, havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Avrupa Fatihi Dilek Koçak, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşıladı. Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erzurum TOHM Sporcusu Dilek Koçak ile şampiyonada ülkemizi temsil eden Ömer Faruk Bozdağ ve antrenör Fesih Doğan, havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ömer Karslı, TOHM ve SEM Müdürü Serhat Aktaş ile sporcular karşılama törenine katıldı. Avrupa Şampiyonu Dilek Koçak'a çiçek veren Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ömer Karslı, şampiyon atleti tebrik ederek, başarılarıyla gururlandıklarını söyledi.

Dadaşların göğsünü kabartmıştı

Antrenör Fesih Doğan yönetimindeki Erzurum TOHM Atletlerinden Milli sporcu Dilek Koçak, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Milli atletin büyük başarısı özellikle memleketi Erzurum'da büyük bir sevinç yaşatmıştı. Erzurumlu Dilek Koçak, kadınlar 1500 metrede 4: 08.79'lik derecesiyle altın madalyaya ulaşma başarısı göstermişti.

Karslı çiçek verdi, tebrik etti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ömer Karslı, "Öncelikle İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'in selamlarını iletiyorum. Norveç'te düzenlenen şampiyonada Avrupa'nın zirvesine çıkan Dilek Koçak göğsümüzü kabarttı. Ömer Faruk Bozdağ ise madalya şansını kıl payı kaçırdı. Başarılarından dolayı sporcumuz Dilek Koçak ve antrenörümüz Fesih Doğan'ı canı gönülden tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, erzurum, Norveç, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dilek Koçak Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı '53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir’de yakalandı Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir'de yakalandı
Trabzonspor’da Saul Niguez transferi iptal Uçağa binmekten son anda vazgeçti Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti
Yer: Konya ’’Bize iş yaptırmıyorsunuz’’ deyip polislere saldırdılar Yer: Konya! ''Bize iş yaptırmıyorsunuz'' deyip polislere saldırdılar
Ukraynalı yetkili, Putin’e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu Ukraynalı yetkili, Putin'e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan’ı transfer etmeyi düşünmüyoruz Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan'ı transfer etmeyi düşünmüyoruz

13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
17:26
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
17:13
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
17:10
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
17:07
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
16:58
’’Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz’’ diyen Duygu Özdin’den acı haber
''Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz?'' diyen Duygu Özdin'den acı haber
16:48
“Kapıkule’de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde“ iddiasına yalanlama
"Kapıkule'de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde" iddiasına yalanlama
16:48
E-devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek
E-devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek
16:40
“200’ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği“ iddiası yalanlandı
"200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği" iddiası yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 13:35:19. #7.12#
SON DAKİKA: Dilek Koçak Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.