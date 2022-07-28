Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti

28.07.2022 16:25
Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli istifa etti.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TÜM GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli'nin istifa ettiği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Ömer Temelli, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti - Son Dakika
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