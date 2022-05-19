Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, en güçlü aday olarak Jorge Jesus gösteriliyor. Basında ismi çıkan bir diğer isim olan deneyimli hoca Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerden teklif aldığını doğruladı.

"KIEV'İ BU KAOSUN İÇİNDE YALNIZ BIRAKAMAM"

Mircea Lucescu yaptığı açıklamada, "2024'e kadar sözleşmem var. Şimdilik Dinamo Kiev'i bu kaosun için yalnız bırakamam. Bana gelen teklifler var, bir tanesi çok ciddi. Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ KULÜBÜ YENİDEN ORGANİZE ETME ZAMANI"

Dinamo Kiev'i bu durumda bırakamam diyen Rumen hoca, "Teklif edilecek hiçbir şey için bunu yapamam. Bu korkaklık olur. Futbolda da böyledir, savaşlarda da. Şimdi kulübü yeniden organize etme zamanı. Her hafta büyük bir maça ihtiyacım var aslında." dedi.