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Disiplin Sevkleri açıklandı - Son Dakika

Disiplin Sevkleri açıklandı

02.12.2021 18:10
Disiplin Sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Atakaş Hatayspor kulüpleri ile Altınordu'nun futbolcuları Enis Destan ve Ahmet İlhan Özek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Atakaş Hatayspor kulüpleri ile Altınordu'nun futbolcuları Enis Destan ve Ahmet İlhan Özek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 30.11.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BODRUMSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 30.11.2021 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-AFJET AFYONSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakada Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- ALTINORDU Kulübü futbolcusu ENİS DESTAN'ın 01.12.2021 tarihinde oynanan ALTINORDU-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,ALTINORDU Kulübü futbolcusu AHMET İLHAN ÖZEK'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 01.12.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-EYÜPSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Disiplin Sevkleri açıklandı - Son Dakika Spor


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