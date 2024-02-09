Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı Batman'da Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı Batman'da Başarı Elde Etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı Batman\'da Başarı Elde Etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Batman'da düzenlenen Okul Sporları müsabakalarında önemli başarılar elde etti. Kızlar kategorisinde takım halinde birinci olan DBB judo sporcuları, ulusal müsabakalara katılmaya hak kazandı.

09.02.2024 14:50  Güncelleme: 14:53
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Batman'da düzenlenen Okul Sporları müsabakalarında önemli başarılar elde etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ücretsiz Spor Okulları'nda keşfedilen yetenekler, DBB Spor Kulübü bünyesinde kendilerini geliştirerek adlarından söz ettirmeye devam ediyor. DBB judo sporcuları, Batman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Kız Erkek Grup Müsabakalarında kızlar kategorisinde takım halinde birinci oldu.

40 kilogramda Dicle Başarı, 57 kilogramda Tuana Zeybek birinci olurken, 63 kilogramda Hava Kurt ikinci, 52 kilogramda Hümeyra Teker üçüncü oldu. Erkeklerde ise 34 kilogramda Mikail Göktekin ikinci olarak derece elde etti.

Toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan DBB judo sporcuları, 2-3 Mart tarihlerinde Denizli'de yapılacak Ulusal Okul Sporları Yıldızlar müsabakalarına katılmaya hak kazandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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