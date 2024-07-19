Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ücretsiz BESYO hazırlık kursları düzenliyor - Son Dakika
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Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ücretsiz BESYO hazırlık kursları düzenliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ücretsiz BESYO hazırlık kursları düzenliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlere destek olmak amacıyla ücretsiz Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) hazırlık kursları düzenliyor. Başvurular 19-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

19.07.2024 11:01  Güncelleme: 11:02
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu sınavlarına ücretsiz hazırlayacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gençlere destek olmak amacıyla ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor. Ücretsiz Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) hazırlık kurslarına katılmak isteyen adayların Talaytepe Spor Kompleksi'ndeki ilgili birimlere 19-29 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor.

29 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında bir ay boyunca pazartesi, çarşamba ve cuma günleri devam edecek eğitimler için 100 kadın, 100 erkek olmak üzere 200 kişilik kontenjan bulunuyor.

Talaytepe Spor Kompleksi'nde sabah 9.00-11.00 saatleri arasında kadın adaylar, 11.30-13.00 saatleri arasında ise erkek adaylara yönelik düzenlenecek kurslarda profesyonel eğitmenler görev alacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ücretsiz BESYO hazırlık kursları düzenliyor - Son Dakika

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