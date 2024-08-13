Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Otistik Çocuklara Yüzme Eğitimi Veriyor

Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, otistik çocuklara yönelik yüzme eğitimi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Otizm Spor Eğitim Merkezinde kayıtlı 36 otistik öğrenciye yönelik temel spor becerileri, kardiyovasküler fitness ve duyu bütünleme eğitimleri düzenleniyor.

Merkeze kayıtlı küçük yaş grubunda bulunan 12 otistik öğrenciye Seyrantepe TOKİ Açık Yüzme Havuzunda, duyu bütünleme ve hidroterapi eğitimleri kapsamında uzman eğitmenler haftada 1 gün yüzme kursu veriyor.

Yüzme eğitimi alan otistik çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli zamanlar geçirme imkanı bulunuyor. - DİYARBAKIR