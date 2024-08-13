Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Otistik Çocuklara Yüzme Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Otistik Çocuklara Yüzme Eğitimi Veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Otistik Çocuklara Yüzme Eğitimi Veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Otizm Spor Eğitim Merkezi bünyesinde kayıtlı otistik çocuklara yüzme eğitimi veriyor. Eğitimler, temel spor becerileri, kardiyovasküler fitness ve duyu bütünleme üzerine düzenlenmektedir. Küçük yaş grubundaki öğrencilere ise haftada 1 gün yüzme kursu verilmektedir.

13.08.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, otistik çocuklara yönelik yüzme eğitimi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Otizm Spor Eğitim Merkezinde kayıtlı 36 otistik öğrenciye yönelik temel spor becerileri, kardiyovasküler fitness ve duyu bütünleme eğitimleri düzenleniyor.

Merkeze kayıtlı küçük yaş grubunda bulunan 12 otistik öğrenciye Seyrantepe TOKİ Açık Yüzme Havuzunda, duyu bütünleme ve hidroterapi eğitimleri kapsamında uzman eğitmenler haftada 1 gün yüzme kursu veriyor.

Yüzme eğitimi alan otistik çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli zamanlar geçirme imkanı bulunuyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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