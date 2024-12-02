Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'dan Üst Üste Galibiyetler - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'dan Üst Üste Galibiyetler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor\'dan Üst Üste Galibiyetler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, hentbol, voleybol ve futbolda başarılı sonuçlar alarak dikkat çekti. Hentbol 2. Ligi'nde Van'ı, voleybol 2. Ligi'nde ise Viranşehir'i yenerek 5 ve 7 galibiyetle başarılı bir performans sergiledi.

02.12.2024 12:15  Güncelleme: 12:16
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, hentbol, voleybol ve futbolda aldığı galibiyetlerle başarılarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, hentbol, voleybol ve futbolda müsabakalarında rakiplerini yenmeyi başardı. Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi G Grubu'nda mücadele eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Van Büyükşehir Belediyesi ile oynadığı maçtan 42-23 galip geldi. Bu skorla beraber DBB takımı, 5 maçta 5 galibiyet almış oldu.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi 15. Grup ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Köşkler Spor Salonunda karşı karşıya geldiği Viranşehir Voleybol takımını 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından DBB takımı, 7 galibiyet ile devre arasına giren ligde 3. sırada yer aldı.

Süper Amatör Lig'de de Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, rakibi Sur Bağıvar Gençlikspor maça çıkmayınca 3-0 hükmen galip sayıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'dan Üst Üste Galibiyetler - Son Dakika

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