Diyarbakır\'da 3 branşta üst üste galibiyet

Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Spor Kulübü, hentbol, voleybol ve futbol branşlarında aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor.

DBB Hentbol Takımı, 2. Lig G Grubu'ndaki 9. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü. Mardin Yeşilli YİBO Takımı'nı 35-27 mağlup eden DBB Hentbol Takımı, 9 maçta 9 galibiyetle grup liderliğini koruyor.

Voleybol 2. Lig'de mücadele eden DBB Kadın Voleybol Takımı ise, Şehitlik Köşkler Spor Salonu'nda İçkalespor Voleybol Takımı'nı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. İlk seti 25-7, ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti 25-19 kazanan DBB Kadın Voleybol Takımı, önemli bir galibiyet daha almış oldu.

Süper Amatör Lig'de de başarılı bir performans sergileyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Futbol Takımı, deplasmanda Kocaköyspor'u 8-0'lık farklı bir skorla yenerek son 4 maçında 4'te 4 yaparak 2. sıraya yükseldi. Bu galibiyetle, lider Diyar İnter Takımı ile puan farkını 1'e indirdi. - DİYARBAKIR