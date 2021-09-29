Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri son buldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunun düzenlediği Türkiye'nin 81 ilden yaklaşık 250 spor branşında faaliyet gösteren 'Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri' sloganıyla başlayan Avrupa Spor Haftası etkinliği Diyarbakır Kent Meydanında düzenlenen kutlamaların ardından son buldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 'Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri' sloganıyla kutlanan 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri Diyarbakır Kent Meydanında yapılan kutlamaların ardından son buldu. Törene Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Muammer Uslu, Diyarbakır Gençlik ve Spor Şube müdürleri Aydın Çetin, Baki Karabulut, antrenörler, gençlik liderleri ve sporcular katıldı.

"Diyarbakır gençlerimiz daha fazla hizmetleri hak ediyor"

Diyarbakır Büyükşehir Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen, korona virüs kuralları çerçevesinde kutlanmaya başlanan Avrupa Spor Haftası etkinliğinin Türkiye'de kutlandığını söyledi. Kesen, "Diyarbakır'da bir hafta boyunca yaptığımız Avrupa Spor Haftası etkinliklerimizin sonuna geldik çok güzel ve verimli geçtiğini söylemek isterim. Asıl amacımız sporun kültürünün toplumda daha geniş bir tabana yayılmasını, sağlıklı yaşam bilinciyle birlikte spor bilincinin geliştirilmesidir. Diyarbakır en çok genç nüfusa sahip iller arasında yer almakta. Bizler de bu gençlerimize daha fazla hizmetleri hak ettiklerini düşünüyoruz. Buradaki genç nüfusa hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzda belirtmek isterim" dedi. - DİYARBAKIR