Diyarbakır'da Keşfedilen Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Diyarbakır'da Keşfedilen Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Diyarbakır'da köy okulları, Kur'an kursları ve mahallelerde yürütülen çalışmalarla keşfedilen sporcular, Türkiye'yi Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda temsil edecek. Karaman'da düzenlenen Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda başarılı olan sporcular, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinin yönlendirmesiyle spor yapmaya başlayan sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyor.

18.06.2024 12:21
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Diyarbakır'da köy okulları, Kur'an kursları ve mahallelerde yürütülen çalışmalarla keşfedilen sporcular, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Karaman'da mart ayında düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası'na katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporculardan 14 yaşındaki Bilal Göktekin altın, 15 yaşlarındaki Muhammed Tuncay ile Hilal Göktekin gümüş, aynı yaştaki Nisanur Süren bronz madalya ve 14 yaşındaki Fatmanur Teker beşincilik elde etti.

Türkiye şampiyonasında elde ettikleri başarılarla 21-23 Haziran'da Edirne'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcular, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Selman Süren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki çocukları spora kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Temel bilgilerle eğitimlere başladıklarını ifade eden Süren, şöyle konuştu:

"Türkiye Şampiyonası'nda 5 derece elde ettik ve Edirne'de düzenlenecek Avrupa Kuraş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçe girenler kota alıp Dünya Şampiyonası'na gidiyor. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyatta çocuklarımızı belirli yerlere taşımak ve elit sporcu yapabilmek. Çocukların hayatlarına sporla yön verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan derecelerle dönmek istiyoruz. Hedefimiz büyük. Çocuklarımız çok iyi. Nasip olursa bayrağımızı dalgalandıracağız."

"Selman hoca mahallemize geldi, beni spora kazandırdı"

Sporculardan Hilal Göktekin de antrenör Selman Süren'in yönlendirmesiyle spora başladıklarını dile getirdi.

"Çelikevler Mahallesi'nde yaşıyorum. Selman hoca mahallemize geldi, beni keşfetti ve spora kazandırdı." diyen Hilal Göktekin, Karaman'da düzenlenen şampiyonada Türkiye ikincisi olarak Edirne'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığını aktardı.

Hilal, "Ülkemi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Şampiyonada bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Nisanur Süren de ailesi ve yakınlarının desteğiyle sporda başarılar elde ettiğini anlatarak, Avrupa Şampiyonası için heyecanlı olduğunu söyledi.

Edirne'de madalya sayısını artırmak istediğini belirten Nisanur, "Bana 'Bir kız olarak bu sporu nasıl yapacaksın?' diyorlardı ama şu an başarılarımı gördükçe herkesin bana olan güveni arttı. Şu an Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Keşfedilen Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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