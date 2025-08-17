Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Düzenlendi

Diyarbakır\'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Düzenlendi
17.08.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da sağlık çalışanları, hareketli yaşamı teşvik eden tenis turnuvasında buluştu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen Tenis Turnuvası, 46 sağlık çalışanının katılımıyla başladı.

Fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın sağlık üzerine olumlu etkilerinin vurgulanması amacıyla düzenlenen turnuva, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi Tenis Kortunda start aldı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Emre Asiltürk, açılışta yaptığı konuşmada, turnuvaya katılım sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında "2025 Yılı Fiziksel Aktivite Eylem" planı hazırlanmış olup Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat başlıklarında çalışmalar yürütülmekte olduğunu belirten Asiltürk, "Eylem planı çerçevesinde Diyarbakır genelinde; Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Yürüyüşleri, eğitimler ve farkındalık stantlarında fiziksel aktivite konularında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Ülkemizde bünyesinde yüzme havuzu ve tenis kortu bulunan ilk ve tek sağlıklı hayat merkezi olan Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bu kapsamda Spor Birimi kurduk. Ayrıca fizyoterapistler tarafından fiziksel aktivite, egzersiz konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, pilates ve fitness salonlarında vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verilmektedir. Bakanımız Uzm. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da önem verdiği, sunulan hizmetlerin hem nitelik hem de nicelik olarak artırmak için gayret ettiği Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde; ayrıca Sigara Bırakma hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı muayeneleri, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı desteği, çocuklara yönelik oyun terapi hizmetleri, Diyetisyen ve Fizyoterapist desteği, gebelere yönelik bilgilendirme sınıfları, kanser taramaları ve üreme sağlığı danışmalığı hizmetleri de ücretsiz olarak sunulmaktadır" dedi.

Tenisin, hareketli yaşamın en güçlü destekçilerinden biri olarak öne çıkmakta olduğunu ifade eden Asiltürk, "Tenis, tüm bedeni aynı anda çalıştıran, dayanıklılığı artırarak, zihinsel odaklanmayı geliştirmektedir. Her yaşa ve seviyeye uygun yapısıyla tenis, sporu günlük hayata katmanın keyifli bir yolu. Düzenli oynandığında sadece sağlıklı bir yaşamı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal bağları kuvvetlendirerek yaşam kalitesini de yükseltiyor. Sporun iyileştirici bir diğer noktası da Ruh sağlığı olduğu gerçeği ile Sağlıklı Hayat Merkezimizde yer alan tenis kortu başta olmak üzere, fiziksel aktivite odalarımızdan vatandaşlarımızın ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşam için Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Etkinlik, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 12:53:18. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.