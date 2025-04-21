Diyarbakır'da Tenis Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Diyarbakır'da Tenis Turnuvası Tamamlandı

Diyarbakır\'da Tenis Turnuvası Tamamlandı

Kayapınar'da düzenlenen tenis turnuvasında kadınlarda Mokhinur Abdullaeva, erkeklerde Zülküf Polat birinci oldu.

21.04.2025 10:39
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Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu yıl 2.'sini düzenlediği ve 167 tenisçinin katıldığı turnuva tamamlandı.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, geçen yıl sadece öğretmenler arasında organize ettiği tenis turnuvasının bu yıl 2.'sini düzenledi. Turnuvaya; bu yıl öğretmenler ve farklı meslek gruplarının ilgisiyle katılım sayısı 167'yi buldu. 14 Nisan'da başlayan turnuva, final müsabakasıyla tamamlandı. Turnuvanın final müsabakasında kadınlarda Mokhinur Abdullaeva birinci, Hafize Alpergin Fırat ikinci oldu. Erkeklerde ise, Zülküf Polat birinci, Hüseyin Duru ikincilik elde etti.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Subaşı, tenis turnuvasının ikincisini düzenlediklerini söyledi. Subaşı, "Arkadaşlarla yaptığımız konuşmalarda sadece öğretmenlere yönelik değil, aynı zamanda diğer meslek grupları ve 18 yaş üstü vatandaşlarımıza açık bir festivalin olmasının daha iyi olacağını söylediler. Bizde uygun gördük. Şu anda kadınlarda 55, erkeklerde de 112 sporcuyla tenis turnuvasının finalini gerçekleştireceğiz. Yoğun bir katılım oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın kaliteli bir zaman geçirmesini hedefliyoruz" dedi.

Kadınlarda birinci olan eski Özbekistan milli sporcusu Mokhinur Abdullaeva, turnuvaya katılmaktan şeref duyduğunu, organizasyon için çok teşekkür edip her şeyin çok güzel olduğunu ifade etti.

Turnuvanın ikincisi sağlıkçı Hafize Alpergin Fırat ise 2009'dan beri tenis sporuyla ilgilendiğini belirterek, "Bu turnuvanın gerçekleşmesi için katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Sadece bu değil, bütün turnuvaların gerçekleşmesi çok önemli. Kadın erkek olarak bakmayalım. Çocuklar olarak da bakalım. Erkeklerin birçok spor branşında kendilerini göstereceği çok branş var. Ama kadınlar bazen çok katılamıyor. Diyarbakır'da kadınların tenis branşında katılımı çok fazla. Bu kadar sporcunun olup bu kadar as tesisin olduğu sanırım başka bir il yok. Şu an tesis olarak sadece hemen hemen bu var diyebiliriz. Bunların sayısının biran önce artırılması gerekiyor" diye konuştu.

Hüseyin Duru da Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu bu organizasyonda oynadığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir organizasyon oluyor. Sakatlıktan sonra çeyrek ve yarı finalden sonra finale yükseldim. Diyarbakır'da tenis gelişiyor, ilgi artıyor. Özelikle pandemiden sonra bayağı bir talep gösteriliyor. Daha fazla tesis olursa daha fazla güzel işler yapacağız" şeklinde konuştu.

Zülküf Polat ise, "Bir haftadır mücadele veriyoruz. 5-6 zorlu maç yaptık. Bugün finaldeyiz, umarım şampiyonluğa ulaşırım" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayapınar, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır'da Tenis Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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