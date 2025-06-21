Diyarbakır\'da Ücretsiz Yaz Spor Okulları Başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi ve spor alışkanlığı kazanmaları amacıyla ücretsiz Yaz Spor Okulları düzenliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 7-17 yaş aralığındaki çocukları yaz tatilinde sporla buluşturmak, fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla Yaz Spor Okulları düzenliyor. Bu kapsamda planlanan kurslarda; futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, akıl-zeka oyunları, karate, yüzme, taekwondo, hentbol, robotik kodlama ve İngilizce branşlarında eğitim verilecek.

Kayıtlar 23 Haziran'da başlıyor

Ücretsiz Yaz Spor Okulları için kayıtlar 23 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da kadar devam edecek. Kontenjan sınırlaması olmayan kurslar, 7 Temmuz'da başlayacak ve 5 Eylül'de sona erecek. Kayıt yapmak isteyenler, Sümerpark, Talaytepe Spor Kompleksi, Mahabad 75 Kapalı Tenis Kortları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha, Seyrantepe TOKİ Açık Havuz, Yeniköy Futbol Semt Sahası'nda ebeveynleri ile birlikte başvurabilecek.

Çocuklar ve gençler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde haftanın 5 günü eğitim alacak. Kurslar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait çeşitli tesislerde gerçekleştirilecek. Kurslar, Sümerpark, Yeniköy Semt Sahası, Gökkuşağı Semt Sahası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Çim Saha, Seyrantepe TOKİ Açık Havuz, Talaytepe Spor Kompleksi, 75 Kapalı Tenis Kortlarında düzenlenecek.

Spor branşlarının yanı sıra 3. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere yönelik A1-A2 seviyesinde İngilizce dersleri de haftanın 5 günü verilecek. Kurs programlarının günlük saatleri, branş eğitmenleri tarafından planlanarak velilere duyurulacak. - DİYARBAKIR